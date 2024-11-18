برنامج قادة الطيران المدني ينطلق في دبي اليوم

تطلق الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الثالثة لـ«البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، في دبي، اليوم، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنياً بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري سلطات الطيران المدني بالدول العربية.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنّت مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز تنافسية وريادة قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، وزيادة مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.