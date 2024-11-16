14.8 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في ثاني أسبوع من نوفمبر

عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 14.8 مليار درهم إلى رأسماله السوقي خلال جلسات الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، مع اقتراب انتهاء موسم إفصاح الشركات عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، من 765.675 مليار درهم في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، إلى 780.49 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 2.2%، أو ما يوازي 100 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 4739.76 نقطة في نهاية تداولات أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وبلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 761.26 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 12.33 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 11.56 مليار درهم. وبلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 13.94 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة 13.18 مليار درهم، لتكون المحصلة بيعاً بقيمة 761.26 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 12.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 11.44 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 944.71 مليون درهم، محصلة شراء. وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 9.816 مليارات درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 8.78 مليارات درهم، لتكون المحصلة بيعاً بنحو 1.035 مليار درهم.

وبنهاية تعاملات أمس، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام (فادجي) بنسبة 0.46%، بالغاً مستوى 9443.14 نقطة، بسيولة بلغت 1.122 مليار درهم، واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 218.64 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 413.9 درهماً.

• 761.26 مليون درهم محصلة شراء المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي.