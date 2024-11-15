تعاونية الشارقة" تخفض أسعار 1000 سلعة بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت تعاونية الشارقة عن طرح عروض تخفيضية بمناسبة اليوم الوطني ال 53 لدولة الإمارات، بخصومات تصل حتى 70% تشمل سلعا غذائية واستهلاكية في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة، مع عروض على الموقع الالكتروني التابع للتعاونية..

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد إن "التعاونية طرحت عروض تخفيضات موسعة بمناسبة عيد الاتحاد، الـ53 لدولة الإمارات، عبر حملات شملت مبادرات مختلفة، وأوضح أن التخفيضات تشمل نحو 1000 سلعة في مختلف منافذ التعاونية في الفترة من 14 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر.

وأكد الجنيد أن تعاونية الشارقة وفرت مخزوناً كافياً من السلع المشمولة بالتخفيضات، بالتنسيق مع شركات التوريد، مشيراً إلى أن ذلك سيتيح للأسر المستهلكة الحصول على مستلزماتها بأسعار منخفضة عبر التسوق سواء من فروع التعاونية أو في الموقع الإلكتروني وذلك في أوقات مختلفة من خلال فترات العروض المختلفة التي طرحتها التعاونية بشكل مبكر.