23 مليون درهم إيرادات "الخليج للملاحة" في الربع الثالث بنمو 26%

حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي ضمن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي أعلنتها اليوم إيرادات بلغت نحو 23 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.

وأرجعت الشركة، في بيان اليوم نمو الإيرادات إلى الأداء القوي في قطاع تأجير السفن بعدما استفادت من الطلب المتزايد على خدماتها وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة لأسطولها.

ووفق النتائج وصلت السيولة النقدية إلى 210.2 مليون درهم نقدا، وودائع بنكية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية، بينما بلغ إجمالي الموجودات 995 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وسجلت الشركة أيضا دخلا غير تشغيلي بقيمة 1.56 مليون درهم خلال الربع الثالث، ما ساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لـ " الخليج للملاحة القابضة" إن الشركة تواصل التزامها بالتعامل مع تحديات السوق واغتنام فرص النمو التي تعزز مكانتها في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية.