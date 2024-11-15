تعاونية الشارقة تحصد جائرة الإمارات للريادة في سوق العمل

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، والدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تعاونية الشارقة بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، في دورتها الثالثة حيث تسلم الجائزة عن الرئيس التنفيذي ماجد الجنيد ، السيد هلال المحرم مدير ادارة الموارد البشرية في تعاونية الشارقة.

ويأتي فوز تعاونية الشارقة بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، نتيجة لتبنيها ممارسات عالمية تتماشى مع الرؤى المستقبلية والتزامها بتحقيق أعلى مستويات الالتزام بأنظمة ومعايير العمل.

وقال ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة في تصريح له بهذه المناسبة، " إن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل رسالة واضحة على استمرارية نهج الابتكار والتميز الذي تعتمده دولة الامارات ، ونحن في "تعاونية الشارقة" نؤكد التزامنا بمواصلة تبني أحدث الحلول التقنية والاستفادة من كافة امكانياتها وخبراتها المتراكمة وقدراتها التكنولوجية لدعم جميع الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف المستدامة للدولة.

وأضاف الجنيد أن " تعاونية الشارقة" انتهجت عملية التحول من مرحلة رضا العميل إلى سعادته من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات مواصفات عالية الجودة وأسعار تنافسية إضافة استقطاب المهارات والحفاظ عليها واستثمرت في بيئة عمل آمنة وجذابة للعمل، وتنفيذ خطط وبرامج تسويقية وترويجية تسهم في تعزيز السعادة لدى متعاملي التعاونية وتسهم في تحقيق ما تصبوا له .

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة أن الفوز بهذه الجائزة يعد انعكاساً وترجمة حقيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة التي اتخذت التميز نهجاً، والإبداع ركيزة، والابتكار ثقافة لإرساء أسس منظومة عمل متكاملة تصنع الإنجازات، وتواكب التطورات، وتقود الإمارات نحو المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً.

وأوضح الجنيد أن حصول "تعاونية الشارقة" على " جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" يدفعها للاستمرار بالعمل والمضي قدما في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها، مؤكداً مواصلة العمل والجهد والتوظيف الأمثل للابتكار والتقنيات الحديثة، والاستفادة من التشريعات العصرية والإمكانات المتقدمة والبنى التحتية المتطورة في دولة الإمارات، لنبقى شركاء فاعلين في ازدهار دولة الإمارات.