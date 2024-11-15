"سالك" تحصل على شهادة "الأيزو" لإدارة الامتثال

حققت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، إنجازاً لافتاً، من خلال حصولها على شهادة "37301:2021 ISO" لإدارة الامتثال، ويأتي هذا الإنجاز ليرسخ مكانة "سالك" كشركة رائدة في معايير نظام إدارة الامتثال في دولة الإمارات ويعزز سمعتها وثقة المستثمرين بها.

ويجسد هذا المعيار شهادة على الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة "سالك" لضمان التزام الشركة بكافة القوانين والمتطلبات واللوائح المعمول بها، التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسوق دبي المالي (DFM) والمرسوم بقانون اتحادي (32) لسنة 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إبراهيم سلطان الحداد: "أود أن أعرب عن امتناني لهذا الإنجاز المميز. ونسعى، في (سالك)، لتقديم أعلى المستويات من الكفاءة والموثوقية، ملتزمين بالقوانين الاتحادية واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات. ونحرص، مستلهمين من رؤية القيادة بدبي، على اعتماد وتعزيز الإدارة الجيدة في كافة جوانب عملياتنا وإنجاز الأعمال بصورة شفافة وأخلاقية ومسؤولة. ويظهر هذا الاعتماد، الذي يرسي معايير جديدة للمساءلة والشفافية، التزامنا بمواصلة جهودنا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم أعلى المستويات من التميز في الامتثال والحوكمة".

وتعد شهادة "37301:2021 ISO"، إنجازًا مهمًا لشركة "سالك"، إذ تعكس حرصها على تبني أفضل ممارسات الحوكمة وأعلى المعايير من الشفافية والتميز، بما يرسخ مكانتها كشريك موثوق في الدولة.