المصرف المركزي والمعهد الأمني الوطني يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن والسلامة المهنية

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعهد الأمني الوطني مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر المصرف المركزي في أبوظبي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التدريبات النظرية والعملية في مجالات الأمن والصحة والسلامة في مكان العمل، بالإضافة تطوير الأنشطة المشتركة بين الجهتين. وقّع المذكرة، سعادة سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونهيان الطنيجي الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال سعادة سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: "يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الأمني الوطني التزام المصرف المركزي بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة، واتباع معايير حديثة وعالمية في منظومة الأمن والسلامة المهنية، حيث يحرص المصرف المركزي على بناء بيئة عمل آمنة من خلال تعزيز الوعي بأنظمة السلامة والجودة في الأداء المؤسسي، وتزويد الفرق المختصة بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات." مضيفاً أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات المشتركة بين الطرفين في هذا الشأن.

من جانبه، قال السيد نهيان الطنيجي، الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني: "إن توقيعنا لهذه المذكرة مع المصرف المركزي يمثل خطوة إستراتيجية مهمة في تحقيق رؤيتنا المشتركة في وضع سلامة الأفراد كأولوية أساسية نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. كما تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز قدرات ومهارات المعنيين في المصرف المركزي من خلال تقديم الاستشارات والتدريب الأمنية والسلامة والصحة المهنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معايير الأمن والسلامة وجودة الأعمال بالمصرف المركزي .ختاما،ً نشكر شركاءنا على ثقتهم في المعهد الأمني الوطني، ونتطلع إلى تعاون مستمر ومثمر يسهم في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة التي نصبوا إليها بإذن الله ".