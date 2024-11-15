"طيران الإمارات" تعلن عن شراكة عالمية مع "سيل جي بي" لـ5 مواسم

أعلنت طيران الإمارات، عن شراكة عالمية مع "سيل جي بي" لمدة 5 مواسم، لتستمر شريكا رئيسيا في سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار المقرر إقامته بميناء راشد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

وستصبح طيران الإمارات الشريك الرئيسي لفريق الإمارات - بريطانيا العظمى في بورتسموث، بسباق "سيل جي بي" في بورتسموث بالمملكة المتحدة الذي يقام يومي 19 و20 يوليو 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن شراكتنا الممتدة مع "سيل جي بي" تعتمد على التزام مشترك بتوسيع رياضة الإبحار وتقديمها للجمهور العالمي، سواء على المياه أو خارجها، و" سيل جي بي" قوة رياضية رائدة، تركز على بناء روابط مع جيل جديد من المشجعين من خلال تجارب غامرة ومؤثرة ونحن نشاركها رؤية موحدة تهدف إلى تحسين كل من الرياضة والطيران.

وأضاف: "فخورون بشراكتنا بالفعاليات التي تُنظم في دبي وبورتسموث حيث تبدأ المنافسة في مدينتنا الأم، وتعود سباقات الإبحار إلى المملكة المتحدة في 2025، لتكون جزءًا ثابتًا من جدول سيل جي بي العالمي، ونتطلع إلى مشاهدة الرياضيين وهم يعرضون مهاراتهم وشغفهم بأعلى مستويات الأداء في المواسم المقبلة".

وأعرب السير راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسيل جي بي عن سعادته بانضمام "طيران الإمارات" بوصفه شريك الطيران الرسمي لسيل جي بي، ما يعزز علاقتنا الممتدة مع هذه الشركة العالمية الرائدة قبل انطلاق الموسم.