650.5 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، تحقيق أرباح صافية بعد خصم الضرائب بلغت 241.31 مليون درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ236.54 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 650.51 مليون درهم عائدة للملاك.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الأرباح العائدة للملاك، ارتفعت بعد خصم الضرائب بنحو 80% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و78% خلال الربع الثالث من العام والمنتهية في التاريخ ذاته، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 21.81 مليار درهم في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ21.44 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

وسجلت حقوق ملاك الشركة 13.58 مليار درهم، مقارنة بـ13.46 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يجسد الأداء المالي للشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، الالتزام الاستراتيجي للمجموعة بالنمو المستدام والتنويع المدروس للمحفظة الاستثمارية».

وأضاف: «تظهر هذه الإنجازات مستويات القوة والمرونة الدائمتين لعملياتنا التجارية الأساسية، ونتطلع للمستقبل بتفاؤل وإيجابية بفضل الزخم الديناميكي الذي يشهده قطاع العقارات، إضافة إلى تحسّن مستويات أداء محفظتنا الاستثمارية».

وأوضح أن «المجموعة تواصل تحقيق الإيرادات من تسييل أصولها العقارية كجزء من أهدافها الاستراتيجية، كما تحافظ على مكانتها وقدراتها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لملاك الشركة، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الناشئة، واعتماد استراتيجيات الاستثمار المستقبلية».

وأشارت الشركة إلى أن مشروع «فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية (JVC)، شهد مستوى عالياً من مبيعات الوحدات على الخارطة، تزامناً مع تقدّم أعمال البناء وفقاً للمخطط المعتمد، إذ يُتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وفي الوقت نفسه، يشهد مشروع «دانة بيي» في رأس الخيمة تقدّماً ملحوظاً، إذ من المقرر الانتهاء من أعمال بناء الفلل في الربع الأول من عام 2025، تليها الفلل المطلة على الشاطئ في الربع الثالث من عام 2025، وبرج «دانة بيي» السكني في الربع الأخير من عام 2026.

وتستمر المحفظة الاستثمارية للمجموعة في الحفاظ على قوتها وتنوعها، ويتجلى ذلك في عمليات صندوق «المال كابيتال ريت» (الصندوق)، الذي يمتلك حالياً خمسة أصول مولّدة للإيرادات.