سهم «اللولو» يستحوذ على 25% من سيولة سوق أبوظبي

تصدّر سهم شركة اللولو للتجزئة القابضة (اللولو)، قيم التداولات بنهاية أولى جلسات تداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، حيث استقطب سيولة بقيمة 501.02 مليون درهم ليستحوذ على نحو 25.04% من إجمالي قيم التداولات في السوق ككل والبالغة نحو ملياري درهم.

واختتم السهم تداولات أمس عند سعر الاكتتاب نفسه (2.04 درهم).

وشهد سوق أبوظبي إدراج وبدء التداول على أسهم شركة «اللولو»، تحت الرمز «LULU»، وذلك بعد طرحها العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليارات درهم، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن.

وقرع جرس الإدراج في السوق رئيس مجلس إدارة الشركة، يوسف علي. وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم، ما يمثّل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، غنام بطي المزروعي، إن الإدراج الناجح لشركة اللولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي، يؤكد مرونة وديناميكية اقتصاد الإمارات، ويعزز عروض القطاعات المتنوعة في سوق أبوظبي.

من جانبه، قال يوسف علي: «يسرنا إدراج (اللولو للتجزئة) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من أجل توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات منطقتنا ونمو وطموح شركتنا».