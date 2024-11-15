«أدنوك»: تأهيل 40 مواطناً للعمل في تداولات أسواق الطاقة العالمية

قالت شركة «أدنوك» إنه تم تدريب وتأهيل 40 مواطناً للعمل في وظائف التداول بأسواق الطاقة العالمية، وذلك منذ تأسيس «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول» في 2020، لافتة إلى أنهم يعملون الآن في شركتي «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك للتجارة»، ضمن خطة «أدنوك» الرامية إلى إعداد كوادر مواطنة متخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وكشفت «أدنوك» عن قبول الدفعة الرابعة من المتدرّبين الإماراتيين في الأكاديمية، لتدربيهم وتأهيلهم أيضاً لشغل وظائف في «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية» التابعتين لها، واللتين حققتا منذ تأسيسهما عام 2020، نمواً وتوسّعاً كبيرين لتُصبحا ضمن شركات تجارة وتداول المنتجات المكررة والنفط الخام العالمية المتطورة.

وبحسب «أدنوك»، فقد ارتفع عدد موظفيها المتخصصين في مجال التجارة والتداول من خمسة موظفين في عام 2019 إلى أكثر من 400 موظف حالياً، لافتة إلى أن الشركتين تتبنّيان نهجاً استباقياً في تداول وتجارة منتجات «أدنوك» لتحقيق أقصى قيمة ممكنة، كما تقدّمان خدمات إدارة الشحنات، والتحوط لإدارة المخاطر والبضائع المنقولة، وذلك من خلال استخدام سفن «أدنوك للإمداد والخدمات».

وبمناسبة قبول الدفعة الجديدة، أقيمت فعالية في مكاتب شركة أدنوك للتجارة العالمية، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، وعدد من كبار مسؤولي قطاعات التعليم، والتوطين، والموارد البشرية.

وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالتركيز على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الوطنية، أسهمت نشاطات (أدنوك) في مجال تجارة وتداول المنتجات من خلال شركتي (أدنوك التجارية)، و(أدنوك للتجارة العالمية)، في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدّمها (أدنوك)، وتوسيع قاعدة المتعاملين معها، وتعزيز وزيادة القيمة من أعمالها، وخلق فرص جديدة للنمو والتطور».

وأكد حرص «أدنوك» على الاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية الشابة لتعزيز دورهم وإسهامهم في القطاعات الاستراتيجية. وقال: «تستمر (أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول) في مهمتها الهادفة إلى إعداد جيل متخصص من المتداولين الإماراتيين، وإكسابهم المهارات الخاصة في تداول وتجارة السلع، بما يعزز نجاح وتطور (أدنوك)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، أحمد بن ثالث، في مؤتمر صحافي أمس، إن «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول» تهدف إلى تدريب وإعداد الإماراتيين من أصحاب الكفاءات في مجال التداول الدولي.

ونوّه بأن الأكاديمية توفر للمتدرّبين برنامجاً مكثّفاً يمتد لعامين يتضمن الإرشاد، والمهارات العملية، وبرامج المحاكاة، وتحليل السوق في الوقت الفعلي، لضمان استعدادهم وجاهزيتهم لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.

وذكر أن إجمالي العاملين المواطنين في الشركتين يبلغ نحو 120 موظفاً، فيما تصل نسبة التوطين إلى 38%.

وأشار إلى حدوث طفرة حقيقية في أحجام التداولات في الشركة، حيث بلغ إجمالي حجم التداولات نحو 850 ألف معاملة في الشركتين منذ بداية عام 2024، مقابل 50 معاملة على مدار عام 2020، لافتاً إلى أن العائد الاستثماري على تأسيس الشركتين بلغ 17 ضعفاً خلال أربع سنوات.

وقد أسست «أدنوك» شركتي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» في عام 2020، بهدف تعزيز القيمة من عملياتها عبر تجارة وتداول منتجاتها، وتمكنت الشركتان خلال أربع سنوات من النمو والتطور، من أن تصبحا شركتي تجارة وتداول عالميتين، حيث تختص «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول المنتجات المكرّرة، و«أدنوك التجارية» بتداول النفط الخام.