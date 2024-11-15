«أبوظبي للاستثمار»: ارتفاع الأصول المدارة داخلياً إلى 64% في 2023

أظهر التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لعام 2023، ارتفاع نسبة الأصول المدارة داخلياً من 55% في عام 2022 إلى 64% خلال العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسة في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.

وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع، لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق وجوده وتحقيق عائدات أفضل. وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12%-17% من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ10%-15% في عام 2022. ويوفر التقرير الصادر أمس، نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطات الجهاز المختلفة خلال العام الماضي، ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري.

ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.

وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عائدات قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.

وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثّل في السعي لأن تُحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.