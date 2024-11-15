«روكستون» تفتتح مكتبها الجديد في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «روكستون» الدولية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، التابعة لمجموعة «أفينتوم»، عن حصولها على الترخيص التنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي.

ويتيح الترخيص لـ«روكستون» التوسع في خدماتها بالمنطقة من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في إطار توسيع نطاق خدماتها بالمنطقة.

وتعتزم «روكستون دبي» الاستفادة من الفرص الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير المتاحة في لندن، والتوسع في عروض «روكستون» لشركات النقل الإقليمية التي لا تستطيع الوصول إلى قنواتها وموزعيها في لندن.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الشركة ستركز في البداية على تقديم الحلول المتخصصة في المخاطر في مجال التأمين المباشر والاختياري على الممتلكات والبناء والطيران والشحن البحري والكفالات.

ومن خلال الاستفادة من سرعة نمو سوق التأمين في دولة الإمارات، والرغبة الملموسة في إدخال المزيد من المجالات المتخصصة في مجال التأمين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، قد تتم إضافة منتجات أخرى من محفظة «روكستون» الحالية في المستقبل، وفقاً لما يُمليه التوزيع المحلي وديناميكيات السوق.

ويضم المكتب الجديد حالياً فريقاً مكوناً من سبعة أفراد مع خطط لزيادة عدد الموظفين بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «روكستون»، جيمس بوتر: «تعد دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً إقليمياً متنامياً ومزدهراً يفتح آفاقاً وقنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية، فضلاً عن وجود قاعدة متينة من المواهب ومركز نقل يتمتع بشبكة ربط جيدة للمنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نرحب بانضمام (روكستون) إلى مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى مساعدتها على اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة».