جذب الشركات المكسيكية إلى دبي

وقّعت غرف دبي مذكرتي تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي بالمكسيك، ووكالة «إل جران باخيو» لترويج الأعمال التي تضم شبكة من الشركات والمؤسسات في منطقة باخيو بالمكسيك، بهدف دعم استقطاب وتوسع المستثمرين المكسيكيين في دبي، وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول الأسواق المكسيكية.

وجاء في بيان، صدر أمس، أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقدم غرف دبي دعماً متكاملاً لأعضاء وكالة «إل جران باخيو» وأعضاء الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستثمار في دبي، والنمو انطلاقاً منها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيتم دعم الشركات العاملة في دبي على التوسع في المكسيك، وبناء شراكات واعدة للأعمال.

كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وكل من مكسيكو سيتي ومنطقة باخيو في المكسيك، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للإسهام في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما سيتم توسيع نطاق التنسيق في ما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.

وقال نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نتطلع قدماً لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والمكسيك، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات واعدة في كل القطاعات». وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز مكانة دبي واحدةً من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم.