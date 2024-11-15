غرفة دبي العالمية تستهدف زيادة مكاتب التمثيل الخارجية إلى 50 مكتباً بحلول 2030

كشف المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، عن خطط توسعية لغرفة دبي العالمية خلال الفترة المقبلة، تشمل افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية جديدة ضمن مبادرة «دبي غلوبال».

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن من المستهدف زيادة عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى 34 مكتباً بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، وذلك وفق خطط عمل للوصول إلى إنجاز 50 مكتباً تمثيلياً بحلول عام 2030.

وكانت غرفة دبي العالمية افتتحت، أخيراً، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً بمدينة ألماتي في كازاخستان، خلال الشهر الجاري، ليصل إجمالي عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 32 مكتباً حتى الآن.

وأوضح لوتاه أن شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية تلعب دوراً اقتصادياً مهماً، يتركز في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، ودعم فرص نمو صادرات الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى الأسواق الخارجية المختلفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول التي يتم افتتاح مكاتب تمثيلية فيها.

وأضاف أن المكاتب التمثيلية تدعم أيضاً فرص جذب رواد الأعمال والمبتكرين والموهوبين لإقامة مشروعات في دبي، فضلاً عن أن تلك المكاتب تتيح تقديم الاستشارات والخبرات اللازمة للشركات الأعضاء في الغرفة لعقد شراكات تجارية تمكّنهم من التوسع في الأسواق التي توجد فيها المكاتب، وذلك من خلال إيجاد الشركاء المناسبين.

وبيّن لوتاه أن المكاتب التمثيلية الخارجية لا تتيح دعم العلاقات التجارية والاستثمارية لشركات دبي في الدول التي يتم افتتاحها فيها فقط، بل تتيح مجالات أكبر للتوسع في الأسواق المجاورة للدولة التي يعمل المكتب فيها.

وقال إن غرفة دبي العالمية تعمل على التوسع في شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية، بهدف ترسيخ تصدّر دبي لمراكز المال والأعمال على الساحة الدولية، حيث تلعب تلك المكاتب دوراً محورياً في جذب الشركات والاستثمارات إلى الإمارة، وتحفيز نمو تجارة دبي الخارجية في الأسواق الواعدة، بالتزامن مع تعزيز فرص الشراكات بين مجتمعات الأعمال، للإسهام في دعم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأشار إلى أن شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية الحالية يتم اختيارها، بحيث تشمل مختلف الأسواق العالية.