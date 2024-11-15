تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والفلبين

بحث الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، والقنصل العام للفلبين في دبي والإمارات الشمالية، مارفورد م. أنجيليس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات والفلبين، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد بدبي.

وأكد بن سالم أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات الفلبينية، خصوصاً التي تملك خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات.

وركز اللقاء بشكل خاص على التعاون بين الشركات العاملة في مجال تجارة المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية، الذي ينطوي على فرص كبيرة لشركات البلدين.