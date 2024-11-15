افتتاح 52 مركزاً لإسعاد المستهلكين في دبي

كشفت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أمس، عن جهودها المستمرة في ترسيخ دور مراكز إسعاد المستهلكين، لحماية حقوق المستهلك ومصالح أصحاب الأعمال، من خلال تفعيل مفهوم التعاون مع التجار لزيادة معدلات الرضا، والاستجابة لجميع الشكاوى بشكلٍ أسرع وأكثر كفاءة.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن عدد المراكز التي تم افتتاحها يبلغ حتى الآن 52 مركزاً، نجحت في التعامل مع 200 ألف و443 شكوى منذ يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد افتتاح 15 مركزاً خلال عام 2023، مع خطط لافتتاح مراكز أكثر تشمل مناطق أو قطاعات جديدة، تضمن الوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من المستهلكين، لافتة إلى أن المراكز تغطي حالياً العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها التجزئة، والسيارات، والأثاث، والتجارة الإلكترونية.

وأكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أن هذه المراكز أسهمت في تحسين العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال طرق عدة، أبرزها تسوية النزاعات بشفافية وفاعلية عبر قنوات مباشرة لتقديم الشكاوى والملاحظات، ما يتيح الاستجابة السريعة وإيجاد الحلول المناسبة، ويخلق جواً من الثقة بين المستهلكين والتجار، بما يزيد من مستويات الشفافية في التعامل في ما بينهم، إذ يمنح ذلك المستهلك صوتاً مسموعاً يمكنه التأثير بصورةٍ ملموسة على الخدمات المقدمة.

وتعتزم المؤسسة توفير مساحات مريحة وأكثر تجهيزاً ضمن المراكز، بما في ذلك مناطق انتظار محسّنة، وتقنيّات لاستعراض المعلومات، والردّ على الاستفسارات بشكل فوري، فضلاً عن زيادة عدد الكوادر وتعيين موظفين متخصصين في التعامل مع أنواع جديدة من الشكاوى، مثل تلك المتعلقة بالتقنيات المتطوّرة والخدمات الرقمية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد علي موسى: «نحرص على تطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى جعل دبي مدينة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، وذلك من موقعنا كإدارة مسؤولة عن النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المستهلكين».

وأضاف: «تستقبل مراكز إسعاد المستهلكين الشكاوى وتعمل على حلها ودياً مع أصحاب العمل من دون الحاجة إلى رفعها للمؤسسة، ونحن في المؤسسة ملتزمون بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، ومن ضمنها هذه المراكز، بما يضمن تعزيز تجربة المستهلك، وتقديم خدمات أكثر فاعلية وشمولية».

وتسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق هذه المراكز، كما تخطط لتوفير برامج تدريبية جديدة أيضاً لتطوير مهارات الكوادر، وتحسين جودة التعامل مع شكاوى المستهلكين، وزيادة الكفاءة في حلّ النزاعات، كما تعتزم إطلاق مبادرات توعية تشمل حملات توعية لتثقيف المستهلكين حول حقوقهم وكيفية استخدام خدمات إسعاد المستهلك، إضافة إلى تعزيز الوعي حول القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.

تعاون مع التجار

تتعاون مراكز إسعاد المستهلكين مع مجموعات أعمال وشركات كبرى، مثل «تعاونية الاتحاد»، و«مجموعة الشايع»، و«شرف دي جي»، و«النابودة للسيارات»، كما انضمت أخيراً «مجموعة الفطيم»، وذلك في إطار سعي المؤسسة لضمان معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي توفّرها تلك الشركات بشكل سريع وفعّال، إذ يتم تخصيص فرق عمل داخل الشركات للتعامل مع الشكاوى التي ترِد من مراكز إسعاد المستهلكين، ما يسهل حلّ النزاعات من دون الحاجة إلى رفع الشكاوى إلى المؤسسة أو جهات رسمية أخرى.

. 200.4 ألف شكوى تعاملت معها مراكز إسعاد المستهلكين خلال 8 أشهر.