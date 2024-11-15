«بايبتيك» تنشئ مصنعاً في «كيزاد» بـ 100 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، وشركة «بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ» ومقرها في دولة الإمارات، توقيع «اتفاقية مُساطحة» تمتد لـ50 عاماً، لإنشاء مصنع متطور، لثني وتقويس الأنابيب الفولاذية في «كيزاد»، مشيرة إلى أن المصنع سيلبي احتياجات متعاملي الشركة في العديد من القطاعات الصناعية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ» ستستثمر ما قيمته 100 مليون درهم، لتطوير المصنع على مساحة 18 ألف متر مربع، وسيعتمد المصنع على تقنية ثني الأنابيب بالحث الحراري المتطور، لتقديم حلول هندسية دقيقة وعالية الجودة، وتلبية احتياجات قطاعات النفط والغاز، والبناء، والبتروكيماويات، والطاقة، والسيارات، والفضاء، وبناء السفن.

وسيعمل المصنع المقرر أن يبدأ تشغيله قريباً، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، ملتزماً بالمعايير الدولية لسلامة المعدات الميكانيكية والمبادئ التوجيهية البيئية. ويتماشى نهج «بايبتيك» في تبني مبادئ الاستدامة البيئية في جميع عملياتها التصنيعية مع رؤية «كيزاد» لبناء بيئة صناعية مستدامة، والحد من التأثير السلبي في البيئة، وقال نائب الرئيس لتطوير الأعمال الصناعية في مجموعة «كيزاد»، منصور المرر: «تقود (كيزاد) جهود تنمية القطاع الصناعي المحلي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي»، مضيفاً: «(بايبتيك) هي شركة إماراتية رائدة تُشاركنا رؤيتنا، وسنعمل معاً على تحقيق أهداف برنامج (اصنع في الإمارات)».

من جهتها، قالت مديرة التصنيع في «بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ»، هينا كالانتري: «سعداء بالشراكة مع مجموعة كيزاد لإقامة منشأة متطورة ومتخصصة في ثني الأنابيب بالحث الحراري، قادرة على ثني الأنابيب بأقطار تراوح بين 4 و80 بوصة عبر خطّي إنتاج».