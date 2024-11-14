«أبوظبي الأول» يحصل على موافقة مبدئية لصناديق مكافأة نهاية الخدمة

قال بنك أبوظبي الأول في بيان، أمس، إنه حصل على الموافقة المبدئية لتوفير خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لنظام الادخار الاختياري البديل، عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركات الخاصة في دولة الإمارات.

ووفقاً للبنك، أصبح باستطاعة أصحاب العمل المشاركين في البرنامج دفع المساهمات الشهرية الأساسية أو الطوعية لمصلحة صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة بالنيابة عن موظفيهم، التي تم إعدادها لتلبية احتياجات كل موظف بناءً على متطلباته ومدى تحمله للمخاطر.

ويعدّ برنامج التوفير جزءاً من مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم اختيار قسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول شريكاً استراتيجياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لتنفيذ برنامج النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.

وسيقدم قسم إدارة الأصول خيارات استثمارية تشمل صناديق تقليدية خاضعة للإدارة بأسلوب احترافي، وصناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب الاستشارات المتخصصة من خبراء الاستثمار، ليسهم بنك أبوظبي الأول في دعم الشركات في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن المالي للموظفين، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.