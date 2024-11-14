«دبي المالي» يربح 3.6 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي التحليق فوق مستوى 4700 نقطة، ليصل إلى مستوى 4732.81 نقطة في نهاية تداولات أمس، بالغاً بذلك أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر 2014، وصاعداً بنسبة 0.67% أو ما يعادل 31.41 نقطة ليربح نحو 3.61 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 775.77 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 779.38 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 279.63 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.98% وبالغاً مستوى 9.25 دراهم، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، ويستعيد المستويات التي كان عندها في نهاية عام 2014، كما استقطب سهم «الإمارات دبي الوطني» نحو 50.52 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.51%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام «فادجي» ليسجل في جلسة أمس، انخفاضاً بنسبة 0.51%، بالغاً مستوى 9371.5 نقطة، فيما استقطب السوق سيولة بلغت 1.35 مليار درهم.

إلى ذلك، قال مستشار الاقتصاد والاستثمار، عميد كنعان، إن «من أبرز العوامل التي من المتوقع أن تعزز المكاسب المليارية في أسواق المال المحلية، خصوصاً سوق دبي المالي خلال تعاملات الشهر الجاري، النشاط اللافت للقطاعات غير النفطية، مثل العقارات، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية القوية للدولة».

من جهته، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن «من أهم العوامل التي ستعزز مكاسب سوق دبي خلال الشهر الجاري، استمرار إفصاح الشركات عن تحسن النتائج المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري».