«ديوا»: إنتاج 40.5 مليار غالون مياه محلاة خلال 3 أشهر

وصل حجم المياه المحلاة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)،خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 40.5 مليار غالون، بزيادة قدرها 4.64%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن «الطلب الذروي اليومي» على المياه المحلاة بلغ 455 مليون غالون بزيادة 4.92%، في استجابة لزيادة الطلب ومواكبة نمو دبي غير المسبوق.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع جهودنا الرامية إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة من 495 مليون غالون يومياً حالياً إلى 735 مليون غالون يومياً بحلول عام 2030، ومواكبة النمو الاقتصادي النوعي الذي تشهده إمارة دبي، والازدهار العمراني المتماشي مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان، والازدياد المطّرد في الطلب على المياه في كل قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها، نعتمد على الابتكار واستخدام أحدث التقنيات والحلول لتعزيز الموارد المائية، وبنيتنا التحتية المتطورة، ومواصلة توفير خدماتنا بنسبة 100%، وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة».

وأضاف: «اتجهت الهيئة لتطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه»، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2030 تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.