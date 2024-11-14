«إيرباص»: جميع طائراتنا مزوّدة بأجزاء صُنعت في الإمارات

أكد رئيس القوة الجوية في «إيرباص» للدفاع والفضاء، جان بريس دومونت، أن «إيرباص» تعد شريكاً أساسياً في دعم قطاع الطيران في دولة الإمارات منذ سنوات، وداعماً لتوطين صناعة أجزاء الطائرات في الدولة، ما مكّن شركات إماراتية من تطوير قدرات تصنيعية وإنتاج أجزاء تُستخدم في طائرات «إيرباص».

وقال دومونت، في حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «إيدج»، لإطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل «C295»: «جميع طائرات (إيرباص) المنتجة حالياً مزودة بقطع صُنعت في الإمارات».

واستعرض دومونت الطموحات المستقبلية لـ«إيرباص» في الإمارات، حيث أشار إلى خطط الشركة لمضاعفة حجم أنشطتها الصناعية في الدولة خلال العقد المقبل، لافتاً إلى أن «إيرباص» ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً طويل الأمد.

وأوضح أن جهود الشركة في توطين صناعة أجزاء الطائرات لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل بناء قاعدة خبرات محلية تسهم في تطوير قطاع الطيران ككل، وتجعل الإمارات لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي، وأكد أن هدف الشركة لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل جعل الإمارات مركزاً دولياً لتصنيع أجزاء الطائرات، ما يفتح آفاقاً واسعة للصناعات الإماراتية.