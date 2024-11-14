بدء تنفيذ المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو»، وذلك بعدما انتهى المركز من توقيع عقود أعمال الحفر وبناء الأساسات، وشرع في تنفيذ أعمال العقد الرئيس.

وذكر المركز أن المخطط الرئيس للتوسعة بكلفة 10 مليارات درهم، الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سبتمبر من هذا العام، سيعمل على جعل مركز دبي للمعارض أكبر مركز معارض وفعاليات داخلية في المنطقة عند اكتماله.

وسيصبح مركز دبي للمعارض موطناً للمعارض الضخمة، بما يُمكّن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبرى التي تستضيفها سنوياً من نحو 300 فعالية حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، وهو ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.

ويدعم المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض، المنطقة الحضرية الجديدة التي تضم «مدينة إكسبو دبي»، أول مدينة في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لخطة دبي الحضرية 2040.

وتنطلق المرحلة الأولى من المشروع بأعمال ضخمة، بدءاً من الأساسات التي تتضمن 515 عموداً لدعم الهيكل الإنشائي، و14 ألف طن من الفولاذ، ما يعادل وزن برج «إيفل» مرتين، و48 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة.

وستتم تغطية أسقف القاعات بـ78 ألف متر مربع من الألواح، وهو ما يعادل مساحة 62 مسبحاً أولمبياً، وستشمل التوسعة أيضاً مواقف للسيارات، وساحات خدمة موسعة لتقليل الوقت المستغرق في عملية تنظيم المعارض، وتم تعيين شركات استشارية عالمية مرموقة مثل «Mace» و«Egis» لإدارة المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض.

ويسهم المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض بشكل كبير في تعزيز المكانة الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي، وزيادة حصته في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وبفضل الخبرة الكبيرة لمركز دبي التجاري العالمي، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود من خلق القيمة الاقتصادية المستدامة، فإنه سيعمل على رفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033.

وستشهد المرحلة الأولى من التوسعة إضافة 64 ألف متر مربع من المساحة الدائمة للمعارض، ونحو 30 ألف متر مربع من المساحة المؤقتة، إلى المساحة الحالية البالغة 46 ألف متر مربع، وسيصل إجمالي مساحة المعارض، عند اكتمال المرحلة الأولى في عام 2026، إلى 140 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية يومية تبلغ 50 ألف زائر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «يمثل المخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض مرحلة مهمة وفارقة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي، بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفعاليات الضخمة»، وأضاف: «سنتمكن بعد اكتمال جميع مراحل التوسعة من مضاعفة عدد الفعاليات السنوية من 300 فعالية حالياً إلى 600 فعالية بحلول عام 2033، لنضع بذلك معياراً عالمياً جديداً في قطاع المعارض والمؤتمرات، وسيسهم المخطط الرئيس لتوسعة المركز في إنشاء صرح حضاري حديث يلبي المتطلبات المتطورة لقطاع الفعاليات العالمية، مع تعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلة للفعاليات والمعارض الضخمة عالمية المستوى».