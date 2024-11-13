«سالك» تحقق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر وأرباحها تصل لـ 822 مليون درهم

أعلنت شركة «سالك» عن تحقيق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة بزيادة 5.1% على أساس سنوي مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1,64 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية - والتي تشكل 86.7% من إجمالي الإيرادات - ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,42 مليار درهم خلال الفترة، وارتفعت في الربع الثالث 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

وخلال الـ 9 الأشهر الأولى من عام 2024، بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,11 مليار درهم بزيادة 8.9%، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 مليون درهم بزيادة 12.5%، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب للفترة نفسها 2.4% إلى 822 مليون درهم، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

الحسابات النشطة

وبحسب بيان الشركة، فقد ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ 2.5 مليون حساب نهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ 2.3 مليون حساب قبل عام. ووصلت عمليات تفعيل بطاقات «سالك» إلى حوالي 268,000 عملية في الربع الثالث بزيادة 18.6% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الثالث بنسبة 8.7% على أساس سنوي.

مواقف دبي مول

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «حققت الشركة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي، كما حققت الشركة نجاحاً في الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع إعمار، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في دبي مول، وهي مبادرة رائدة تساهم في تنويع قاعدة الإيرادات وتحسين الأداء المالي، وستبدأ الشركة في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وذلك استكمالا للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً».

بوابتن جديدتان

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يسرنا تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدعومةً بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية للغاية. ومع بدء تطبيق حلولنا الجديدة لمواقف السيارات في دبي مول وتشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في 24 نوفمبر 2024، فإننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي. وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نؤكد تطلعات اعمالنا التي قمنا بتحديثها مؤخراً للسنة المالية 2024، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7-8% مقارنة بالسنة المالية 2023، خاصةً وأن الربع الرابع من العام عادةً ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لسالك. ونتوقع كذلك استمرار زخم النمو في العام القادم وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24-25% في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين».