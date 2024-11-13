إطلاق مشروع شهادة الإدارة في المالية العامة لموظفي حكومة دبي

أبرمت مالية دبي وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) مذكرة تفاهم، لإطلاق مشروع شهادة الإدارة في المالية العامة، الذي يهدف إلى رفع مهارات المحاسبين والمهنيين العاملين في مجال المالية العامة، وتطويرها في مختلف الجهات التابعة لحكومة دبي.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأنه من المقرر أن يتلقى المشاركون في البرنامج التدريبي، الذي سينعقد في إطار هذه المبادرة، محاور شاملة حول شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إدارة المالية العامة «ACCA Cert PFM»، باللغتين العربية والإنجليزية.

ووقّع الاتفاقية من جانب مالية دبي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة، عارف عبدالرحمن أهلي، فيما وقّعها من جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، مديرة الجمعية في أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط والأميركتين، مغدلينا كروبا-هيرنانديز.

وقـــــــال أهلي: «يهـــــــــدف المشـــــروع إلى ضمــــــان تزويــــــــــد الجهات الحكـــــــــــــومية في دبي بأفضل الممارسات وبالمعـــــرفة اللازمة لضمــــــان الإدارة الفعـــــــالة للمالية العامة في الحكومة، وذلك من خلال تقديم التدريب المهني المتخصص في إدارة المالية العامة».

من جانبها، قالت هيرنانديز: «صُمّمت شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في إدارة المالية العامة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لتعزيز الإدارة الفعالة للشؤون المالية في القطاع العام».