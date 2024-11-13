مؤشر «دبي المالي» يتجاوز 4700 نقطة للمرة الأولى منذ 11 عاماً

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه في أول جلستين من الأسبوع الجاري، بإضافة نحو 10.09 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 765.675 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 775.77 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات أمس بنسبة ناهزت 1.05%، أو ما يوازي 48.97 نقطة ليرتفع إلى مستوى 4701.4 نقطة، متجاوزاً مستوى 4700 نقطة للمرة الأولى منذ 11 عاماً، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 294.66 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 1.45% بالغاً مستوى 9.07 دراهم ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في 10 سنوات بعد الإعلان عن أرباح تجاوزت التوقعات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تلاه سهم «إعمار للتطوير» جاذباً نحو 113.98 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.01%، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي استقطب سيولة بـ85.1 مليون درهم مستقراً عند مستوياته السابقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، واصل المؤشر العام «فادجي» التراجع ليسجل، في جلسة أمس، انخفاضاً بنسبة 0.17%، بالغاً مستوى 9419.69 نقطة، بسيولة بلغت 1.54 مليار درهم. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 190.25 مليون درهم، مغلقاً على تراجع بنسبة 0.49% عند 406.3 دراهم.