445 مليون درهم صافي أرباح «موانئ أبوظبي» في الربع الثالث

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ 4.66 مليارات درهم، و445 مليون درهم، على التوالي، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته على امتداد وحدات أعمالها الرئيسة.

وارتفعت الإيرادات إلى 4.66 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.

وتم تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات أعمال المجموعة، وذلك بنسبة 24% على أساس سنوي لقطاع الموانئ، وبنسبة 96% على أساس سنوي للقطاع البحري والشحن، مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2024، وبنسبة 16% على أساس سنوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبنسبة 48% على أساس سنوي للقطاع اللوجستي، وبنسبة 62% على أساس سنوي للقطاع الرقمي.