«بنك المارية» يطلق «آني» بالتعاون مع «الاتحاد للمدفوعات»

أعلن بنك المارية المحلي، أمس، تعاونه مع شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، لإطلاق خدمة «آني»، منصة الدفع الفوري المتطورة، من خلال تطبيق بنك المارية المحلي للهاتف المحمول.

ويتماشى هذا التعاون مع التزام الدولة بتوفير حلول دفع موثوقة ومعتمدة للمجتمع ككل من خلال معاملات الدفع الرقمية الفورية والآمنة، وتُعدُّ منصة «آني» للدفع الفوري مبادرة رئيسة في إطار برنامج التحول في البنية التحتية المالية التابع لمصرف الإمارات المركزي، التي تشير إلى عصر جديد من المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة والفورية، ما يوفر للعملاء تجربة استثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة، إن «تقديم منصة آني للدفع الفوري من خلال تطبيق بنك المارية المحلي للهاتف المحمول، يعزز التزام البنك بالابتكار المصرفي، ويضعه في طليعة نظام الدفع الرقمي». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، جان بيلباور، إن «هذه الشراكة تدعم هدف الشركة بتحسين حلول الدفع الرقمية في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن الهدف هو تزويد سكان الدولة بخدمات مالية فاعلة ومن السهل الوصول إليها.