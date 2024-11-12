147 مليار درهم قيمة متوقعة لتجارة الإمارات من الألماس نهاية 2024

تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في تجارة الألماس، بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.

وتوقّع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات «أسبوع دبي للماس»، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الألماس 40 مليار دولار (147 مليار درهم) خلال العام الجاري.

وقال الكيت إن «الألماس يستحوذ على حصة كبيرة من تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الألماس نحو 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار».

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الألماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يلعب دوراً حاسماً في تحفيز تجارة الألماس حول العالم.

وفي كلمته، خلال المؤتمر، سلط جمعة الكيت الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الألماس في اقتصاد الإمارات، وفي قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيراً إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.

وأشار في هذا الإطار إلى ترؤس دولة الإمارات «عملية كيمبرلي» لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولّى هذا المنصب قبل ثماني سنوات، مؤكداً أن نمو قطاع الألماس يعكس مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للتجارة والاستثمار، ويعزّز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.

وقال إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مشيراً إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.