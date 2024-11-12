«دي بي ورلد أستراليا» تستحوذ على «سيلك لوجيستكس»

أعلنت «دي بي ورلد أستراليا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إبرامها عقد تنفيذ مخطط، وهو اتفاق رسمي ملزم يُستخدم في عمليات الاستحواذ في أستراليا، للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمجموعة «سيلك لوجيستكس»، من خلال خطة من الترتيبات بعرض نقدي قيمته 2.14 دولار أسترالي للسهم الواحد. وتقدر الصفقة قيمة أسهم «سيلك لوجيستكس» بنحو 174.5 مليون دولار أسترالي.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليّم، إن استحواذ المجموعة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها اللوجستية المتكاملة والتزامها بتوفير حلول مخصصة وسلسة، وتوسيع نطاق خدماتها.