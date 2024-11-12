5.5 مليارات درهم صافي أرباح «كهرباء دبي» في 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت إيرادات إجمالية بقيمة 23.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَّين (قبل الاستقطاعات) 11.8 مليار درهم، وصافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 5.5 مليارات درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل التزامنا بالتميز والنمو المستدام، مسترشدين بالرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

وأضاف: «يعكس ارتفاع إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.2% إلى 23.5 مليار درهم، والزيادة في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 4.7% إلى 11.8 مليار درهم، النمو المستمر الذي تشهده دبي ويؤكد التزامنا بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة، حيث نسهم في رؤية دبي لمستقبل مستدام تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وبينما نواصل تقديم قيمة مضافة للمساهمين من خلال توزيع الأرباح والتدفقات النقدية القوية، فإننا نستمر في دفع عجلة التحول في مجال الطاقة ودعم أهداف دبي الطموحة في النمو الاقتصادي المستدام».

وارتفعت إيرادات الهيئة الموحدة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليارات درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدَّين (قبل الاستقطاعات) في الفترة نفسها 5.1 مليارات درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% لتصل إلى 5.9 مليارات درهم.

وارتفعت الإيرادات الموحدة للهيئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفعت أرباح الهيئة المجمّعة قبل الاستقطاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 4.71% لتصل إلى 11.8 مليار درهم.

وارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 19.6 تيراواط ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.98% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وأنتجت الهيئة 1.8 تيراواط ساعة من مصادر الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث من العام، لتشكّل بذلك نسبة 9.18% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال تلك الفترة. وتلتزم الهيئة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الزيادة على الطلب.

وخلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها الهيئة في محطة حصيان للطاقة 3.25 تيراواط ساعة، و0.32 تيراواط ساعة عبر شركة «ورسان» لإدارة النفايات. وأنتجت الهيئة 14.32 تيراواط ساعة من محطاتها التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وخلال الربع الثالث من 2024 بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 40.5 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 455 مليون غالون بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي عدد حسابات الهيئة مليوناً و250 ألفاً و288 حساباً، بزيادة قدرها 4.16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالهيئة، فالمتوقع دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى، بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر، وبتاريخ 31 أكتوبر 2024 وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2024.