«طلبات» تعتزم طرح 3.49 مليارات سهم في «دبي المالي»

أعلنت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي»، منصة للطلب عبر الإنترنت، أمس، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوّلي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وذكرت «طلبات»، في بيان، أنه سيتم بيع إجمالي 3.49 مليارات سهم من الأسهم العادية، التي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون المؤهلون في شركة طلبات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

وتبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024، وتنتهي في 27 من الشهر ذاته، بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

ويتكون الطرح من ثلاثة مليارات و493 مليوناً و236 ألفاً و93 سهماً مقسمة إلى شريحتين: الشريحة الأولى تتضمن المكتتبين الأفراد والموظفين المؤهلين والمستثمرين الآخرين (بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات)، الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ولديهم حساب مصرفي.

وسيتم تخصيص 5% من أسهم الطرح التي تمثل 174 مليوناً و661 ألفاً و805 أسهم، للشريحة الأولى.

أما الشريحة الثانية فتتضمن المستثمرين المحترفين، وسيتم تخصيص 95% من أسهم الطرح التي تمثل ثلاثة مليارات و318 مليوناً و574 ألفاً و288 سهماً للشريحة الثانية.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

وتم تحديد رأسمال الشركة المدفوع عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات 931.5 مليون درهم، مقسماً إلى 23.288 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم لكل سهم.

وبعد إتمام عملية الطرح تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ قدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في أبريل من عام 2025، وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024، وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ قدره 1.469 مليار درهم بما يعادل 400 مليون دولار على دفعتين، وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 في ما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.