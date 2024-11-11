11 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 9 شهور

أعلنت إعمار العقارية عن نتائج قوية في 9 شهور حيث سجلت إيرادات إجمالية 23.8 مليار درهم (6.5 مليار دولار) بنمو 30% وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 12.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنمو 24%.

وارتفع صافي الربح 12% إلى 11.04 مليار درهم في 9 شهور منذ مطلع العام 2024، من 9.8 مليار في فترة المقارنة، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 3% إلى 8.5 مليار درهم.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات في دبي والكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع، والثقة المتزايدة للمستثمرين، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة في دبي.

وأدت استراتيجية إعمار الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نمو بنسبة 17% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث بلغت الأرباح 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس التزام إعمار بتسليم مشاريع مميزة وتعزيز القيمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وواصلت المبيعات العقارية لإعمار مسارها التصاعدي لتصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ساهم هذا الأداء القوي في زيادة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي تجاوزت 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة 45% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 و12% مقارنة بشهر يونيو 2024. وسيتم احتساب هذه المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز كإيرادات خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما يعكس الربحية المستدامة للمجموعة.

وقال محمد العبار: «الأداء القوي الذي حققته إعمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يدل على قدرتها على التأقلم والتميز في ظل المتغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية. فمن خلال الاستثمار الاستراتيجي في مواقع متميزة وإطلاق مشاريع مبتكرة، نستمر في رسم ملامح جديدة لمفهوم الحياة الفاخرة والارتقاء بتجربة نمط الحياة لعملائنا. ومع اقترابنا من نهاية العام، نركز على استخدام نقاط قوتنا للاستفادة من الفرص الجديدة ودفع عجلة النمو المستدام في كافة القطاعات».