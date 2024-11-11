طيران الإمارات أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز الترا

توجت طيران الإمارات، بجائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" خلال حفل توزيع جوائز "الترا 2024"، وجاء التكريم بناء على تصويت آلاف المسافرين حول العالم.

وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم، بأن التكريم جاء بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المبتكرة، وتجاربها المتميزة.

وكانت تجارب السفر التي توفرها الناقلة، توّجت بأكثر من 20 جائزة هذا العام، تتضمن جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم" من قبل "تلغراف ترافيل"، حيث حلّت في الصدارة أمام 90 شركة طيران عالمية، بجانب جائزة "أفضل ناقلة جوية" من جوائز صحيفة التايمز وجوائز صنداي تايمز للسفر.

وتُعد جوائز "الترا" من بين الجوائز الأكثر تقديرا في الصناعة، التي تكرّم قادة السفر في فئات متعددة، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت شبكة عالمية من المسافرين.

وتسلم الجائزة نيابة عن الناقلة، تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا والأمريكيتين، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم أمس في قصر كنسينغتون في لندن، بحضور حشد من كبار الضيوف والعاملين في صناعة السفر.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن استثمارات المجموعة في المنتجات والخدمات، وفي موظفيها، وفي التدريب والتكنولوجيا، تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر في كل خطوة من الرحلة حتى يتمكن العملاء من السفر بـ"تميّز دائم".

وأضاف أن برنامج تحديث الطائرات بالكامل، والذي تصل قيمته عدة مليارات من الدولارات، يضمن حصول أكثر من 200 طائرة على تصميمات داخلية جديدة بالكامل من شأنها أن تعزز تجربة طيران الإمارات إلى مستويات أعلى.