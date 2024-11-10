دبي تستضيف مؤتمراً للتدقيق ومكافحة الاحتيال

تنظم جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، مؤتمراً للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين في مجال التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال، والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات من أنحاء العالم كافة، وذلك في يومي 12 و13 الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوكمة ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى تعريف المدققين الداخليين في الإمارات والمنطقة بأفضل الممارسات العالمية في مكافحة الاحتيال الذي يسهم في تكبيد الشركات أكثر من ثلاثة مليارات درهم سنوياً.