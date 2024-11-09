عبدالله النعيمي: التعلم المستمر مفتاح النجاح في العمل المصرفي

قال المواطن، عبدالله النعيمي، الذي يشغل منصب مستشار قانوني أول في مصرف أبوظبي الإسلامي، والحائز جائزة «نافس» في نسختها الثانية، إن «التعلم المستمر أهم داعم له، ويُعد مفتاح النجاح الأكبر في القطاع المصرفي».

وأكد النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «ظروف العمل في البنوك أصبحت مواتية جداً، من حيث الوقت والعطلات ونظام التقاعد وغيرها، ما يخلق بيئة جاذبة للمواطنين».

يُشار إلى أن نسبة التوطين في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت 45%، فيما وصل عدد الإناث العاملات في المصرف إلى 670 إماراتية في مختلف الوظائف.

حصل عبدالله النعيمي على درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد، وهو محامٍ ومحكم تجاري معتمد، وعضو جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان. ولديه خبرة تزيد على 11 عاماً في الشؤون القانونية لدى المصارف الإسلامية، ومتخصص في مجال التقاضي وتنفيذ الأحكام (القانون المدني والتجاري وقانون العمل) وحلّ النزاعات بالطرق الودية، بجانب أنه عضو في لجان التظلمات، بإجمالي خبرة عملية تزيد على 16 عاماً.

ويعمل النعيمي متطوعاً في مجالات عدة، منها المجتمعية والإنسانية والتطوّع لأجل البيئة، ولديه أكثر من 700 ساعة من التطوّع المحلي والدولي، ما يعكس اهتمامه بالمسؤولية الاجتماعية على نطاق محلي ودولي.

وحاز النعيمي المركز الأول في جائزة «نافس»، النسخة الثانية عن فئة الوظائف المتخصصة، عن عمله في القطاع القانوني، وتم تكريمه على جهوده في القطاع الخاص والمواطنة الإيجابية.

وقال النعيمي: «بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، فإن تمكين المواهب والكفاءات المحلية وتطوير قدراتها من الأولويات الاستراتيجية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها في هذا الشأن. ويعمل المصرف على تنسيق الجهود مع كل شركائه وتوفير برامج التدريب الوظيفي المتخصصة وبرامج إعداد القادة، لبناء الجيل القادم من القادة في القطاع المصرفي».