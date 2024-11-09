الأسهم المحلية تربح 39 مليار درهم في أول أسبوع من نوفمبر

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم في ختام تعاملات أول أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعات العقار والبنوك، وسط توالي الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.654 تريليونات درهم في آخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، إلى 3.693 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الجمعة).

وفي نهاية جلسة أمس، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.61 مليار درهم، من ضمنها تنفيذ صفقات خاصة على سهم «الأنصاري للخدمات المالية» بقيمة 194.2 مليون درهم، ليأتي ذلك تزامناً مع تصدّر «العالمية القابضة» و«الدار العقارية» و«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» قائمة النشاط.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.009 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و600.037 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 635.68 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.66 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، متراجعاً بنسبة 0.09% عند مستوى 4639.83 نقطة ليظل مستقراً عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.18% أيضاً ليصل إلى مستوى 9449.25 نقطة.

وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً، مستقطباً سيولة بنحو 100.04 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.34% عند 8.83 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 57.55 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.52% عند 19.2 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 47.63 مليون درهم ليغلق عند 5.8 دراهم.

وبلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 70.48 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 181.28 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 251.76 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 201.17 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 271.66 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 70.48 مليون درهم.

فيما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 258.16 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 197.33 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 60.83 مليون درهم، محصلة «بيع».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 194.77 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 255.6 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 60.83 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 191.83 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.63% عند 410 دراهم.