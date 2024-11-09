30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات خلال 7 أشهر

استقطبت البنوك العاملة في الدولة، ودائع جديدة لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الودائع في البنوك لأجل ثلاثة أشهر، سجّلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليارات درهم في ديسمبر 2023، بنمو نسبته 5%.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.

واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل أكثر من ثلاثة أشهر، وحتى ستة أشهر، بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليارات درهم بنهاية عام 2023، بنمو 34%.

وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، نحو 91.2%، بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8%.

واجتذبت الودائع لأجل أكثر من ستة أشهر حتى 12 شهراً، نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.

وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل أكثر من ستة أشهر حتى 12 شهراً، بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.

وسجلت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً، نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1% بما قيمته 2.59 مليار درهم.