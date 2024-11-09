«ديوا» تعزّز بنيتها «السحابية»

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بالتعاون مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، من ترقية نظام «إس إيه بي هانا إنتربرايز كلاود» إلى «إس إيه بي رايز» المستضافة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو» والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يوفر للهيئة قدراً أكبر للتوسع والمرونة والابتكار من خلال بنية تحتية سحابية قوية وآمنة لتواصل إثراء تجربة المعنيين وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الانتقال إلى منصة «إس إيه بي رايز» يعزز من قدرات الهيئة في تخزين البيانات في بيئة سحابية معتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ما يضمن أمن وخصوصية بيانات الهيئة.