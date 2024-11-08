المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعلن أجندة مشاركتها في COP29

تشارك المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP29، التي ستُعقد في الفترة ما بين 11 و22 نوفمبر 2024 في باكو.

ويستضيف جناح المنظمة رقم C12 في المنطقة الزرقاء في المؤتمر، العديد من الحوارات عالية المستوى وورش بناء القدرات والجلسات، لدفع عجلة التعاون الدولي والاقتصاد الأخضر.

وتشمل أجندة المنظمة في المؤتمر ما يزيد عن 45 جلسة، بمشاركة أكثر من 150 من المعنيين من مختلف أنحاء العالم، تسلِّط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالانتقال الأخضر العادل والشامل.

وتتواءم جلسات وحوارات وورش عمل المنظمة مع المحاور الأساسية للمؤتمر، لتعزيز وتمكين الحراك والوصول إلى نتائج ومخرجات تشمل الجميع.

وقال عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد لأخضر إن أجندة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف COP29، تعكس التزامنا بدفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي من خلال تمكين الدول والمؤسسات لتطبيق الحلول المناخية الفعالة، كما نسعى من خلال برنامجنا الحافل بالفعاليات إلى تعزيز النقاشات المؤثرة ودفع عجلة التعاون والوصول إلى حلول مبتكرة للاقتصاد الأخضر، تماشيا مع المحاور العامة للمؤتمر.

وأضاف " نتطلع قدما للتفاعل مع المعنيين من مختلف القطاعات لمعالجة الأولويات المناخية الملحة، وبناء شراكات قوية تدفع عجلة التنمية الخضراء، ملتزمين برسالة المنظمة الرامية إلى تعزيز العمل المشترك من أجل الاقتصاد الأخضر".

وخصَّصت المنظمة محاور محددة لكلِّ يوم من أيام المؤتمر، تتطرق من خلالها إلى أهم القضايا المتعلقة بالانتقال إلى الانتقال الأخضر.

وتشمل هذه المحاور القيادة العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والتعاون في العمل المناخي من أجل عالم مستدام، والتمويل المستدام للنمو الأخضر، والطاقة النظيفة والتعافي المرن، والابتكار من أجل اقتصاد أخضر، وتمكين الناس في العمل المناخي، والحلول الخضراء المستدامة للأغذية والزراعة والمياه والتنمية الحضرية المستدامة والنقل، وحماية الطبيعة وتعزيز المساواة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ.

وتستضيف المنظمة عددا من الجلسات بالتعاون مع شركاء المعرفة والأعضاء والجهات الحكومية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون والعمل المشترك وتوفير منصة داعمة للحلول المستدامة.

وتتضمن أجندة المنظمة جلسة وزارية رفيعة المستوى لاستكشاف دور التحولات الخضراء في تعزيز العمل المناخي الفعَّال، بمشاركة وزراء وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف المنظمة الاجتماع ربع السنوي الثاني لممثِّلي حكومات الدول الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر "GAGE"، الذي يركز على المشاريع المناخية والتعاون الدولي لدعم المبادرات المالية الخضراء.

وتنظِّم المنظمة كذلك تدريبا مخصصا لبناء القدرات حول المادة 6، لتمكين المشاركين من المساهمة بفعالية في الالتزامات المناخية الخاصة بدولهم، في إطار التزامها ببناء كفاءات مؤهلة في هذا المجال.

ويمثِّل جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مؤتمر الأطراف COP29، مساحة للحوار التفاعلي وتنظيم اجتماعات ثنائية مع رؤساءالدول والوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية، بما يرسِّخ الدور الريادي للمنظمة في تمكين التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.