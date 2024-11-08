الأول في أفريقيا... افتتاح متجر عالم طيران الإمارات في كينيا

افتتحت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، متجرها عالم طيران الإمارات في نيروبي بكينيا، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجربة عملاء متميزة، ومنتجات وخدمات عالمية المستوى للسوق. ويعد المتجر هو الأول من نوعه للناقلة في أفريقيا، مع خططها لافتتاح مزيد من المتاجر في السوق خلال الأشهر المقبلة.

يقع متجر عالم طيران الإمارات في مبنى "كيوب" فائق الحداثة في "ريفيرسايد درايف"، ويقدم للعملاء نصائح خبراء السفر من مستشارين متخصصين أو من خلال تقنيات الخدمة الذاتية الذكية، وشاشات غامرة للتعريف بمنتجات الناقلة المميزة إلى المسافرين من كينيا.

وشهد افتتاح المتجر سعادة الدكتور سالم النقبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء التجاريين ووسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا افتتاح متجر عالم طيران الإمارات الجديد لأول مرة في قارة أفريقيا، والمساهمة في تعزيز تجربة عملائنا في كينيا، وسنسعى إلى افتتاح المتجر في المزيد من الوجهات في القارة خلال الأشهر المقبلة. يسلط المتجر الضوء على التجربة المميزة التي نقدمها لعملائنا والتي تجمع بين التقنيات المتقدمة والخدمات الشخصية التي يقدمها خبراء طيران الإمارات في السفر ومنحهم أفضل خدمة في كل خطوة من رحلتهم، تماشياً مع وعدنا بـالسفر بـ"تميز دائم"، ونتطلع إلى الترحيب بالعملاء في المتجر الجديد".

يقدم متجر عالم طيران الإمارات تجربة ضيافة راقية والتي تشتهر بها الناقلة، وهو مصمم لإثراء تجربة العملاء، مع مساحة جذابة ترحب بكل ضيف. ويقع المتجر على مساحة أكثر من 330 متراً مربعاً وهو مصمم كبيئة مفتوحة تشبه الصالة، بالألوان المميزة لطيران الإمارات.

ويمكن للزوار استكشاف تجربة الصالون الجوي الشهير لطائرة الإمارات A380 من خلال شاشة غامرة بالحجم الكامل أو استكشاف تجارب التكنولوجيا الذكية مثل "مرآة السيلفي" التي تلتقط صوراً للمسافرين على خلفية وجهات ذات مناظر خلابة، إلى جانب مكاتب لخدمة العملاء للتخطيط للرحلات ودعم الحجوزات وإصدار التذاكر وكذلك الاستفسارات العامة، مما يضمن رحلة سلسة للعملاء عند كل نقطة اتصال، بالإضافة إلى باقات عروض الإمارات للعطلات التي توفر أفضل تجارب السفر، وأكشاك الخدمة الذاتية.

يشار إلى أن طيران الإمارات تخدم كينيا منذ 29 عاماً، ومنذ أول رحلة للناقلة في أكتوبر 1995، نقلت طيران الإمارات أكثر من 5 ملايين مسافر من وإلى كينيا عبر رحلتين يومياً من دبي.

وفي عام 2023، أبرمت طيران الإمارات شراكة مع الخطوط الجوية الكينية، لتوفر اتصالاً سلساً إلى 28 نقطة إضافية في أفريقيا عبر نيروبي، بما في ذلك مومباسا وكيغالي وبانغوي ونامبولا وكليمنجارو والمزيد. وفي العام الماضي، استفاد أكثر من 12 ألف مسافر من الاتفاقية.

وبالإضافة إلى عملياتها، تدعم طيران الإمارات ثلاث منظمات إنسانية كينية تركز على رعاية الأطفال من خلال مؤسسة طيران الإمارات الخيرية. وتوفر حضانة ومدرسة ليتل برينس الابتدائية تعليماً شاملاً وإعادة التأهيل للأطفال، كما تدعم المؤسسة برنامجها الغذائي منذ عام 2014؛ وتوفر مؤسسة ألفاجيري ستريت كيدز مساحة آمنة ومجموعة من البرامج التي تركز على العلاج بالفن لأكثر من 200 طفل؛ وأخيراً، ترعى المؤسسة منحاً دراسية لمدة أربع سنوات لعشرة طلاب في مركز ستاريهي للبنين الذي يقدم الدعم الأكاديمي للأولاد المحرومين ويشمل مدرسة ثانوية وبرامج تعليمية متعددة.