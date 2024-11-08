شراكة لدعم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن انضمام شركة «آي بي إم للاستشارات» شريكاً لمركز الذكاء الاصطناعي، الذي نجح منذ إطلاقه خلال سبتمبر الماضي في جذب واستقطاب 60 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يجعله إحدى أبرز الوجهات الرائدة للشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها دولياً انطلاقاً من إمارة دبي.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستتعاون «آي بي إم للاستشارات» مع مركز دبي للسلع المتعددة في بحث العديد من مجالات التعاون، بهدف دعم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي.

ويشمل ذلك تعزيز المحتوى الفكري الرائد، وتقديم التوجيهات الإرشادية، وتنظيم الندوات التعليمية، وغيرها من المؤتمرات المتخصصة، وفعاليات الابتكار التنافسي «الهاكاثون»، والعديد من المبادرات الأخرى.

وتنضم «آي بي إم للاستشارات» إلى قائمة الشركاء الرسميين لمركز الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «Builder.ai» و«AGCC»، حيث يقدم هؤلاء الشركاء حزمة واسعة من الحلول وخدمات الدعم المتنوعة، بدءاً من تطوير البرمجيات والتطبيقات المخصصة، وصولاً إلى برامج المسرعات وفرص دخول الأسواق.

وبالتعاون مع «آي بي إم للاستشارات» والشركاء الآخرين، يتيح مركز الذكاء الاصطناعي للشركات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات والتطبيقات المخصصة المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج المسرعات، وفرص دخول الأسواق. كما يوفر المركز للشركات المُسجّلة تقنيات متقدمة تسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى التوجيه المهني وتطوير المهارات، وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «تُعد الجهود المبذولة في تطوير التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي أحد الأهداف الأساسية لمركز الذكاء الاصطناعي، حيث يمكننا تحقيق مكاسب شاملة وقيمة ملموسة عبر تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي».

من جهته، قال الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «آي بي إم للاستشارات»، بيل فاريل: «لا يمكننا إغفال الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في دبي، حيث تُعد المنظومات الرئيسة والحيوية، مثل مركز الذكاء الاصطناعي في مركز دبي للسلع المتعددة، محاور ارتكاز أساسية لدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يسمح لنا بالتعاون في مجموعة واسعة من الحلول التقنية الناشئة».