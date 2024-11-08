«مجموعة الإمارات» تسجّل 10.4 مليارات درهم أرباحاً قبل الضريبة

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، عن تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق، وذلك للسنة المالية 2025/2024، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت المجموعة، في بيان لها، بأن هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على «مجموعة الإمارات»، مبينة أنه بعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9%، فقد سجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).

كما سجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (5.6 مليارات دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.

بدورها، بلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025/2024، بنمو نسبته 5% مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس الطلب القوي المستمر من المتعاملين عبر مختلف أعمال المجموعة.

وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 بمركز نقدي قوي، إذ بلغت أرصدتها 43.7 مليار درهم (11.9 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في 31 مارس 2024. وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات شراء طائرات شحن جديدة وسداد ديون أخرى. كما دفعت المجموعة ملياري درهم حصة المالكين، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024/2023.

نتائج قوية

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمكنت (مجموعة الإمارات) مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، الذي ينسجم مع مسار النمو في دبي، كمدينة مفضلة للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال».

وأضاف سموّه: «تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات، حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق للمتعاملين معنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة، وغيرها من مشاريع الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا الذين يبذلون كل جهدهم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم».

واختتم سموّه: «من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025/2024، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات، مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق جديدة في (دناتا). تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة، وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة».

«طيران الإمارات»

وفقاً للنتائج المعلنة، فقد واصلت «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها العالمية بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب المتعاملين في أسواقها، إذ زادت خلال النصف الأول من 2025/2024 عدد رحلاتها إلى ثماني مدن.

وبحلول 30 سبتمبر، أصبحت «طيران الإمارات» تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 148 مطاراً في 80 دولة.

ولتوسيع خيارات السفر، أبرمت «طيران الإمارات» في الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية 2025/2024 اتفاقيات «مشاركة بالرمز»، و«إنترلاين» وشراكات نقل متعددة الوسائط مع سبعة شركاء، هم: «إير بيس»، و«أفيانكا»، و«بلايد»، و«آي تي إيه إيرويز»، وخطوط أيسلندا الجوية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، و«فيفا أيروباس».

وخلال الفترة بين الأول من أبريل و30 سبتمبر، تم تحديث ثماني طائرات (ثلاث طائرات إيرباص A380، وخمس طائرات بوينغ 777) بالكامل ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وبحلول نهاية العام، ستتاح أحدث تجارب «طيران الإمارات» على متن طائرات «A380» و«بوينغ 777»، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة، أمام المتعاملين على أكثر من 30 مساراً.

كما استثمرت «طيران الإمارات» 44 مليون درهم لافتتاح صالات جديدة لمتعاملي الدرجتين الأولى والأعمال في مطارَي «لندن ستانستيد» وجدة، وتحديث صالتها في مطار شارل ديغول في باريس.

حركة الركاب

وكشفت بيانات المجموعة أنها، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، سجلّت الطاقة الاستيعابية الإجمالية نمواً بنسبة 5% لتبلغ 29.9 مليار طن كيلومتري متاح، ويعزى ذلك إلى توسيع عمليات الرحلات الجوية.

ونقلت «طيران الإمارات» 26.9 مليون مسافر خلال الفترة بين الأول من أبريل و30 سبتمبر 2024، بزيادة نسبتها 3% على الفترة ذاتها من العام الماضي.

أرباح وإيرادات

من جهتها، حققت «طيران الإمارات» في النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة قدرها 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، مقارنة بـ9.5 مليارات درهم (2.6 مليار دولار) للمدة ذاتها من السنة الماضية، فيما بلغت أرباح «طيران الإمارات» بعد احتساب الضريبة 8.7 مليارات درهم (2.4 مليار دولار).

وسجّلت إيرادات «طيران الإمارات»، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 5% مقارنة بـ59.5 مليار درهم (16.2 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية. ويعزى هذا النمو القياسي في الإيرادات إلى الطلب القوي المستمر على السفر والشحن الجوي عبر مختلف الأسواق، وقدرة الناقلة على تقديم عروض قيّمة وخدمات عالية الجودة للمتعاملين.

وبحسب النتائج المالية، فقد ارتفعت التكاليف التشغيلية المباشرة لـ«طيران الإمارات» (بما في ذلك الوقود) بنسبة 6% تماشياً مع توسيع العمليات. ولفتت المجموعة إلى أن الوقود يظل هو المكوّن الأكبر نسبة في الكلفة التشغيلية للناقلة (32%)، مقارنة بنحو 34% في المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.

وبفضل الطلب القوي من المتعاملين، وتوسيع العمليات خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، حافظت أرباح ««طيران الإمارات» التشغيلية، قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، على قوتها لتسجل 19.1 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 2% عن المدة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار).

1.198 مليون طن شحناً

نقلت «الإمارات للشحن الجوي» 1.198 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 16% مقارنة بالمدة ذاتها من السنة الماضية، حيث أسهمت حركة التجارة الإلكترونية القوية من الصين، وزيادة الشحنات المتجهة إلى دبي بشكل ملحوظ في هذا النمو.

وتمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من تلبية الطلب، بفضل السعة الإضافية التي حصلت عليها من طائرة الشحن الجديدة من طراز «بوينغ 777»، وطائرتي الشحن الإضافيتين من طراز «بوينغ 747F». وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، قدمت «طيران الإمارات» طلبات لشراء 10 طائرات شحن إضافية من طراز «بوينغ 777» لدعم نموها.

وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 11%، بفضل الطلب القوي من جانب المتعاملين على المنتجات المتخصصة التي توفرها «الإمارات للشحن الجوي»، وشبكة عملياتها الممتازة في طائراتها المخصصة للشحن وطائرات الركاب.

إيرادات «دناتا» ترتفع 11% إلى 10.4 مليارات درهم

سجلت «دناتا» نمواً قوياً في الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025/2024، مدفوعة بتعزيز عملياتها في قطاعات الشحن، والمناولة الأرضية، والتموين، والتجزئة، وخدمات السفر.

وارتفعت إيرادات «دناتا»، بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 11% لتسجل 10.4 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.

وبلغ إجمالي أرباح «دناتا» قبل احتساب الضرية 720 مليون درهم (196 مليون دولار)، فيما بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 571 مليون درهم (156 مليون دولار).

وأظهرت «دناتا» ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، بنمو نسبته 16% مقارنة مع 1.1 مليار درهم (305 ملايين دولار) في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضية.

«دناتا لعمليات المطار»

وحافظت «دناتا لعمليات المطار» على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغت هذه المساهمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) بنمو نسبته 15% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية، وذلك بفضل استمرار نمو طلب المتعاملين، لاسيما في أستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة، إضافة إلى دولة الإمارات.

وسجل إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها ارتفاعاً بنسبة 2% إلى 391 ألفاً و365 طائرة، فيما سجلت الشحنات التي ناولتها 1.5 مليون طن، بزيادة نسبتها 18% عن المدة ذاتها من السنة الماضية.

«دناتا لتموين الطائرات»

بدورها، بلغت مساهمة عمليات «دناتا لتموين الطائرات والتجزئة» في الإيرادات الإجمالية 3.7 مليارات درهم (1.0 مليار دولار)، بنمو 8% مدعومة بزيادة الإنتاج في كل من أستراليا والمملكة المتحدة لتلبية طلب المتعاملين.

وسجل عدد الوجبات التي حمّلتها على الطائرات خلال الأشهر الستة الأولى 62.7 مليون وجبة، مقارنة مع 66.3 مليون وجبة في المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.

قسم السفر

أما قسم السفر في «دناتا» فساهم بمبلغ 1.8 مليار درهم (483 مليون دولار) في الإيرادات، بنمو نسبته 23% مقارنة بـ1.4 مليار درهم (391 مليون دولار) في المدة ذاتها من السنة المالية الماضية، مع مساهمة قوية من أعمال «ديستنيشن آسيا»، و«إيماجن كروزينغ»، و«ميدل إيست كوربوريت ترافيل».

وسجل القسم مبيعات بقيمة إجمالية أساسية للمعاملات TTV بلغت 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنة بـ4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.

114.6 ألف موظف

نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات» 3% مقارنة مع 31 مارس 2024، ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114 ألفاً و610 موظفين في 30 سبتمبر 2024، في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.

• إيرادات «مجموعة الإمارات» ترتفع 5% إلى 70.8 مليار درهم

• «طيران الإمارات» تحقق 9.7 مليارات درهم

• أرباحاً قبل احتساب الضريبة بنمو 2%، وإيراداتها تنمو 5% إلى 62.2 مليار درهم