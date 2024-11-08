«ديوا» تفوز بـ «سولار بايسز» للابتكار التقني

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بجائزة «سولار بايسز» للابتكار التقني في الطاقة الشمسية في دورتها الـ30، التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، وذلك عن التقنيات المبتكرة التي نفذتها الهيئة في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، تسلم الجائزة، وهي عبارة عن برنامج تعاوني في مجال التكنولوجيا تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة، ويعمل كشبكة دولية للمعنيين في قطاع الطاقة الشمسية المركزة. وقال الطاير: «نواصل مسيرة التميّز في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة، حيث تتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً بمجال عملها».