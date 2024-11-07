"طيران الإمارات" و"دناتا" تواصلان التوظيف.. و2200 وظيفة جديدة في 6 أشهر

عززت "طيران الإمارات" و"دناتا" أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2024/ 2025، لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في "مجموعة الإمارات" إلى 114610 موظفاً.

وبنهاية السنة المالية الماضية بلغ إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات 112406 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت نحو 2200 وظيفة خلال 6 أشهر فقط.

وقالت "مجموعة الإمارات" في بيان صحافي، اليوم إن "طيران الإمارات" و"دناتا" تواصلان تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.