"مجموعة الإمارات": 43.7 مليار درهم الأرصدة النقدية بنهاية النصف الأول

أنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 43.7 مليار درهم (11.9 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في 31 مارس 2024. وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات شراء طائرات شحن جديدة وسداد ديون أخرى. كما دفعت المجموعة 2 مليار درهم حصة المالكين، كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2024/2023.

وأعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن تسجيل أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2025/2024، حيث سجلت أرباحاً قبل حساب الضريبة بلغت 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم (5.6 مليارات دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.