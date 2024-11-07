«لولو» تجمع 6.32 مليارات درهم من طرحها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة «لولو للتجزئة القابضة بي إل سي»، أمس، نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (نحو 5.74 مليارات دولار).

وبلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليارات درهم (1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال عام 2024 حتى الآن.

وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تجاوز 135 مليار درهم، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات الـ10 الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

وكان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات على مدار السنوات الـ10 الماضية.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج «لولو للتجزئة» الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة، سيف الدين روباوالا: «سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة (لولو للتجزئة)، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا».