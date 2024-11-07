دبي تتجه لتحقيق أداء قياسي لحركة الطيران الخاص في 2024

قال المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف، إن دبي تتجه لتحقيق أداء قياسي لحركة الطيران الخاص في عام 2024، هو الأعلى على الإطلاق، متوقعاً أن تتجاوز حركة الطيران الخاص أكثر من 18 ألف رحلة خلال العام الجاري.

وتوقع سيف أن تصل نسبة النمو في حركة الطيران الخاص إلى نحو 8% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت مستويات الحركة نحو 16.6 ألف حركة في عام 2023، لافتاً إلى أن مستويات النمو تؤكد مكانة مطار آل مكتوم الدولي، باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في حركة الطيران الخاص بالمنطقة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادة الكبيرة في الحركة، خلال العام الجاري، تأتي في ظل الطلب الكبير على دبي وجهةً عالميةً للمال والأعمال، إلى جانب مكانتها على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى احتضان منظومة الطيران الخاص في منطقة «دبي الجنوب»، بيئة محفزة توفر فرصاً للشركات التي تدير الطائرات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تدعم أيضاً الشركات العاملة في مجال بيع التجزئة الفارهة، التي يتطلع إليها أصحاب الطائرات الخاصة، ومستخدمو مرافق المشغلين الأرضيين في «مشروع محمد بن راشد للطيران».

وأضاف سيف أن النتائج القوية التي يسجلها «مشروع محمد بن راشد للطيران»، لا تقتصر على حركة الطيران الخاص فقط، بل تتخطى ذلك إلى استقطاب شركات جديدة وتوسيع العديد من المنشآت والمرافق، فضلاً عن التطور الكبير في عمليات البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه في عام 2027 سيتم إنجاز نحو 70% من البنية التحتية للمشروع ككل.

وبيّن أن مبنى الطيران الخاص في «مشروع محمد بن راشد للطيران» في «دبي الجنوب» يعد مركزاً شاملاً، حيث يوفر العديد من الخدمات لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة، بما في ذلك تسيير الرحلات الدولية، ومناولة الطائرات، وصيانتها، فضلاً عن وجود محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال 20 دقيقة.

وذكر أن «مشروع محمد بن راشد للطيران» يوفر المرافق المتطورة والخدمات التي يقدّمها لمختلف العاملة في مجال الطيران، بما في ذلك جميع التسهيلات والخدمات المطلوبة والحوافز للشركات المهتمة، لدعمها في تأسيس أعمالها ضمن منظومة متكاملة، حيث يعد المشروع منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

منطقة حرة

يعد «مشروع محمد بن راشد للطيران» أول منطقة حرة مخصصة للطيران في المنطقة، حيث صُمم ليكون مسهماً رئيساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

ويحرص المشروع على ترسيخ مكانته كأحد أبرز مراكز الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي، والوصول إلى جميع أنحاء العالم من خلال المنصة اللوجستية متعددة الوسائط التابعة لمنطقة «دبي الجنوب». ويعد المشروع منظومة تضم مجموعة متنوعة من الحلول الجوية والأرضية للشركات متعددة الجنسيات الرائدة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم بنية تحتية ممتازة للطيران التجاري وصيانة الطائرات. كما يوفر منظومة متنوعة لتلبية احتياجات الطيران الخاص، وأعمال الصيانة والتجديد، والتعليم والتدريب، والمكاتب والمحال التجارية.

استثمارات بـ 3 مليارات درهم

كشف «مشروع محمد بن راشد للطيران»، أخيراً، عن أنه يستعد لمرحلة استثنائية من النمو والتطوير، مع اعتماد تصاميم مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أنه يعتزم ضخ استثمارات تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم في السنوات الثلاث المقبلة، لتهيئة بيئة الأعمال لاستقبال الفرص الناتجة عن أعمال تشييد مبنى المسافرين الجديد.

وسيستفيد المشروع من القيمة المضافة الكبيرة التي سيقدمها المطار الجديد لتعزيز ريادته في هذا المجال، وترسيخ مكانته ضمن المراتب الأولى من حيث حركة الطيران الخاص، مدفوعاً بالمرافق التي يوفرها من خلال المشغلين الأرضيين ومبنى الطيران الخاص، والتي تقدم خدمات متميّزة لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة.