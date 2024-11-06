"المركزي": 11% نمواً بالاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 11.1%، أو ما يعادل 127.5 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، ليصل إلى 1.273 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية 2023.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم، أن "المركزي" استحوذ على نحو 771.6 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 14.6%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 501.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 6.22% مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم في نهاية 2023.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 23.5% إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 17.226 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل أكثر من 4 مليارات درهم، بينما زاد رصيده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 17.3%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

في سياق آخر، أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ11.13 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.5 تريليونات درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 7.03 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و4.1 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون في فبراير، و1.565 تريليون في مارس، و1.592 تريليون في أبريل و1.78 تريليون في مايو، و1.42 تريليون في يونيو، و1.81 تريليون في يوليو 2024.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001 ويقوم بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها بلغت 765.08 مليار درهم، موزعة على أكثر من 13 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها، بواقع 109.4 مليارات درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير الماضي، و106.7 مليارات درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و122.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و102.17 مليار درهم لنحو 1.689 مليون شيك في يونيو، و118.4 مليار درهم لأكثر من 2 مليون شيك في يوليو الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، وصلت إلى 111.4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 120.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 120.3 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و37.4 مليون درهم بالعملات المعدنية.