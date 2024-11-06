«تعاونية الاتحاد» تطلق خصومات حتى 60% على مستلزمات الشتاء

خصصت «تعاونية الاتحاد»، أربع حملات ترويجية لمستلزمات فصل الشتاء بنسبة خصومات تصل إلى 60% على 2500 سلعة مختارة، وذلك في جميع فروع التعاونية، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «التعاونية»، الدكتور سهيل البستكي، في بيان اليوم، إن أولى حملات التخفيضات تنطلق اليوم، تزامناً مع بداية تحضير العائلات لموسم الشتاء.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي ضمن أهداف «التعاونية» لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات «التعاونية» المجتمعية، مشيرا إلى أن «التعاونية» لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، إذ تسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات وتخفيضات تلبي احتياجات أفراد المجتمع في كل شهر.

ولفت البستكي إلى أن حملات فصل الشتاء الأربعة واسعة ومتنوعة، إذ تشمل حسومات عدة تركز على منتجات فصل الشتاء والتخييم، إضافة إلى التخفيضات على السلع الاستهلاكية والغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك حتى تعم الفائدة الجميع.

وأوضح أن من ضمن السلع والمنتجات التي تشملها التخفيضات كافة الخيم الخاصة بالتخييم، حيث وفرت العديد منها وفق أعلى المعايير وبألوان وأحجام مختلفة لتتناسب مع مختلف الاحتياجات، إضافة إلى عروض المقاعد والجلسات الخارجية المتنوعة، ومعدات ومستلزمات الشواء والحدائق والعديد من السلع الأخرى، مشيرا إلى أن «التعاونية» ستقوم بتوفير اللحوم اللازمة للشواء وبأسعار مناسبة ومنافسة، وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.